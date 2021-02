Vaccini, l’immunità sarà raggiunta in Molise, con questo ritmo, nel 2032. In Italia nel 2027

Le campagna vaccinale anti-covid è iniziata a fine dicembre 2020 ed è divisa in 4 fasi indicate dal governo, che sono state modificate a inizio febbraio 2021.

Numeri vaccini per regione

Le dosi consegnate alle singole regioni, quelle somministrate e la percentuale sul totale. Il dato è fornito anche in rapporto al numero di abitanti. Per essere vaccinati servono due dosi a distanza di 21 giorni per Pfizer, 28 per Moderna, da 78 a 84 giorni per Astrazeneca.

In Molise, come si evince dalla tabella, sono state somministrate 15.300 dosi a fronte elle 19.785 consegnate, per una percentuale del 77,3%. Le persone completamente vaccinate sono 6577.

Quando si raggiungerà l’immunità?

L’ultima media mobile a 7 giorni di persone vaccinate ogni giorno in Italia è di 18.758. A questo ritmo ci vorranno 5 anni, 11 mesi e 29 giorni per coprire il 70% della popolazione. L’obiettivo del governo verrebbe raggiunto il giorno 3 febbraio 2027.

Ancora peggiore la situazione del Molise. L’ultima media mobile a 7 giorni di persone vaccinate ogni giorno in Molise è di 72. A questo ritmo ci vorranno 11 anni, 2 mesi e 7 giorni per coprire il 70% della popolazione. L’obiettivo del governo verrebbe raggiunto il giorno 4 aprile 2032.

