Vaccini, l’Auditorium resterà in funzione: l’Asrem utilizzerà le postazioni già attive

Prevista la somministrazione di 450 dosi al giorno

«Si informa – si legge in una nota dell’Asrem a firma del direttore Oreste Florenzano – che a far data da lunedì 26 luglio 2021 ASREM utilizzerà le postazioni vaccinali attive presso l’Auditorium “Unità d’Italia” di Isernia. Le sedute vaccinali avranno luogo dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 19.30, assicurando la somministrazione di circa 450 dosi giornaliere. Al fine di consentire una maggior tutela dei soggetti fragili, questa categoria di utenti continuerà a ricevere la somministrazione vaccinale presso il P.O. “Veneziale” di Isernia: una seduta pomeridiana a settimana dalle ore 14.00 alle ore 19.30. Si ringrazia il Sindaco di Isernia per la messa a disposizione della struttura Auditorium, e per la disponibilità sempre manifestata nel corso della gestione del periodo pandemico».