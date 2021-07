Vaccini, l’Asrem: “Incremento delle dosi per i più giovani. Agli over 60 ancora scoperti andrà Johnson&Johnson”

L’Asrem ha comunicato che questa mattina, lunedì 26 luglio, si è tenuta una riunione della Cabina di regia, composta dalla Struttura Commissariale, dalla Direzione Generale della Salute dalla Regione Molise e dai vertici Asrem.

Per porre in sicurezza le classi di età più esposte al rischio di ospedalizzazione a fronte della eventuale diffusione della variante Delta, nelle scorse settimane si è data priorità nella effettuazione della somministrazione della II dose per la categoria di cittadini over 50.

In tale ottica a partire da domani e per i giorni seguenti verranno vaccinati con Janssen (Johnson&Johnson) l’ulteriore quota di persone over 60 non ancora vaccinate.

Nel contempo già dalla data odierna si procederà ad un incremento delle vaccinazioni di I dose per i soggetti tra i 16 ed i 40 anni di età con utilizzo prioritario del vaccino Moderna.

Non appena saranno disponibili ulteriori dosi di vaccino Pfizer si procederà ad implementare le vaccinazioni per la categoria di età compresa tra i 12 ed i 15 anni.