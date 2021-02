Vaccini, la Romagnuolo ritira la sua mozione, passa quella del Pd. Facciolla: “Vogliamo la verità”

Alla fine la consigliera Romagnuolo ha ritirato la sua mozione ed ha deciso di sottoscrivere quella del Pd.

“Con 17 voti favorevoli e 2 astenuti – ha comunicato il consigliere regionale del Pd Vittorino Facciolla – è passata in Consiglio regionale la nostra mozione sul caso dei vaccini. Lo abbiamo denunciato subito e abbiamo preteso verità per i tanti molisani che si sono visti usurpare il diritto alla salute da persone che probabilmente non ne avevano il diritto.

Abbiamo registrato con piacere il ritiro della mozione della consigliera Aida Romagnuolo che ha poi deciso di sottoscrivere la nostra. Abbiamo chiesto al Presidente della Giunta Regionale, che vengano verificati gli elenchi di tutte le persone a cui è stato somministrato il vaccino, notiziando, immediatamente dopo, il Consiglio regionale circa l’esito della verifica.”