Vaccini, in Molise si riparte dal 14 aprile

L’attività di profilassi vaccinale verrà ripristinata dal 14 aprile negli ambulatori degli ambiti territoriali di Campobasso, Isernia-Agnone e Termoli. E’ questo quanto si legge in una nota informativa dell’Azienda Sanitaria regionale Molise di oggi, 9 aprile. Ilservizio verrà garantito previo appuntamento telefonico per le prime dosi, con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale specifici, nel rispetto del distanziamento tra un appuntamento e l’altro per ebvitare assembramenti nelle sale d’attesa.