Vaccini, in Molise già 1.638 somministrazioni della terza dose

Emergenza Covid, prosegue in Molise la campagna vaccinale. In totale sono state somministrate 435.815 dosi. In 1.638 hanno già ricevuto la terza dose (la maggior parte over 80 e fascia 70-79 anni e 60-69 anni). I dati sono aggiornati quotidianamente dall’Azienda sanitaria regionale. Al 30 settembre sono state 222 le somministrazioni che hanno riguardato gli over 80: le altre dosi sono state somministrate alle categorie fragili. Oltre 300mila le dosi Pfizer, 64mila Astrazeneca, 61mila Moderna e quasi 6mila Janssen.