Vaccini, in Molise arriveranno a febbraio 11490 dosi tra Pfizer e Moderna

Durante il consiglio regionale di questa mattina, martedì 26 gennaio, il presidente della Regione Donato Toma ha informato l’Aula sulle comunicazioni giunte dal commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri in merito alla campagna vaccinale per il mese di febbraio.

Per quanto riguarda la prima settimana, dal 1° al 7, si è ancora in attesa della ripartizione ai punti hub di Campobasso e Termoli.

Nella settimana dall’8 al 14 febbraio arriveranno in Italia 510mila di Pfizer e 163mila di Moderna. In quella dal 15 al 21 616mila di Pfizer e nessuna di Moderna, nella settimana dal 22 febbraio 627mila di Pfizer e 488mila di Moderna.

La distribuzione per regioni si baserà sempre sul criterio della proporzionalità rispetto alla popolazione basandosi su fonte Istat. Il Molise rappresenta lo 0,5% della popolazione italiana.

Pertanto alla nostra regione nella settimana dall’8 al 14 arriveranno 2340 dosi effettive di Pfizer e 800 di Moderna. In quella successiva 3510 di Pfizer e nessuna di Moderna e nell’ultima 2340 di Pfizer e 2500 di Moderna.

In totale al Molise a febbraio dovrebbero arrivare 11490 dosi di vaccino tra Pfizer e Moderna. E si dovrebbe partire con la campagna vaccinale per gli over 80.