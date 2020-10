Vaccini, il dottor La Vecchia: “Nei nostri ambulatori tra circa 10 giorni solo per gli over 65”

Ieri la comunicazione da parte di Regione e Asrem relativa all’arrivo delle prime 24mila dosi di vaccino antinfluenzale che saranno consegnate nei prossimi giorni ai Medici di Medicina Generale. Oggi, giovedì 1° ottobre, abbiamo fatto il punto della situazione con il dottor Ernesto La Vecchia, segretario regionale Fismu. “Questa mattina – ha esordito il dottor La Vecchia – abbiamo ricevuto una Pec con la quale c’è stato chiesto il fabbisogno relativo agli over 65. Pertanto dobbiamo inviare una comunicazione con la quale indichiamo di quante dosi ogni medico di base ha bisogno. Fabbisogno relativo, per il momento, esclusivamente per gli over 65. Abbiamo, però, ricevuto rassicurazioni dell’arrivo di altre dosi a novembre, provenienti dalla Campania e da altre regioni (circa 20mila, ndr).

La distribuzione, come avviene ogni anno, è stata affidata a Ferderfarma che questa volta, però, ha anche il compito di effettuare la ricognizione relativa al fabbisogno. Questa mattina – ha proseguito il dottor La Vecchia – le dosi sono stati distribuite ai centri vaccinali, mentre nei nostri ambulatori arriveranno, presumibilmente, tra una decina di oggi. Quindi inizieremo la campagna vaccinale intorno al 15 ottobre. Si partirà, ma non vuole dire che bisogna recarsi tutti dal proprio medico il 15 ottobre: da questa data fino alla metà di novembre sarà possibile vaccinarsi. E quest’anno – ha concluso – è particolarmente importante principalmente come diagnosi differenziata. Per poter distinguere la normale influenza dal Covid.”