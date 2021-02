Vaccini, il dottor Barone: “Siamo indignati, le nostre categorie sono state dimenticate”

La questione vaccini e le presunte irregolarità relative al caso “furbetti”, continuano a tenere banco in Molise. La situazione è estremamente delicata, visto l’esiguo numero di dosi a disposizione, e sono molteplici le voci di indignazione che si stanno levando nelle ultime ore. Oggi abbiamo raccolta quella del dottor Gennaro Barone, medico libero professionale ed ex presidente dell’ordine.

“Sono indignato, e come me tanti colleghi, per come si sta gestendo il piano vaccinale in Molise. Si sta trascurando completamente la categoria dei medici libero professionali e degli odontoiatri. Quelle categorie che sono maggiormente esposte al contagio come otorino, cardiologi, pediatri. Non esistono solo i medici dell’ospedale e io – ha puntualizzato il dottor Barone – ho lavorato in ospedale e ora sono in pensione. Sono stati vaccinati tutti gli impiegati di strutture pubbliche e private e secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe anche politici, e la nostra categoria è stata completamente dimenticata. I medici possono essere non solo oggetto di contagio, ma anche veicolo.

Non si sta tutelando chi lavora esternamente e che in questo momento di difficoltà della sanità pubblica, con le liste d’attesa che si sono ulteriormente allungate, potrebbe fungere da supporto. Nelle strutture convenzionate sono stati tutti vaccinati e noi siamo scoperti. E pensare che le richieste giunte dalle nostre categorie sono state circa 300. A cui bisogna aggiungere il personale di studio che è comunque poca roba. A fronte di questi numeri esigui, sembrerebbe che oltre 900 dosi siano andate a chi non ne aveva diritto. Questo ci adira profondamente – ha concluso il dottor Barone – perché avremmo coperto tutti i sanitari. Non ci stiamo al gioco delle tre carte”. red