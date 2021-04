Vaccini, il commissario Figliuolo: in Molise bisogna raggiungere quota 2.600 dosi giornaliere

Stando al Report Vaccini anti Covid aggiornato alle 17:30 di oggi (24 aprile) in Molise sono state finora somministrate 103.642 dosi su 116.035 dosi consegnate, pari ad una percentuale dell’89,3%. Nonostante qualche piccola criticità il Molise procede spedito in questa campagna vaccinale che però necessità di una spinta in più almeno stando a ciò che il Commissario straordinario per l’emergenza covid, Generale Figliuolo, il quale ha sin dall’inizio detto che l’obiettivo a livello nazionale è giungere a somministrare almeno 500mila dosi giornaliere di vaccini. Ovviamente il Molise, rispetto alla sua popolazione, deve attendersi numeri adeguati che, sempre secondo il Commissario, dovrà tendere almeno alle 2.600 inoculazioni giornaliere per restare in linea con il trend. Ciò al fine del raggiungimento di una immunità prossima a quella definita di “gregge”.