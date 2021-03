Vaccini, grande assembramento al Cardarelli: l’organizzazione non decolla

Mentre al Palaunimol la campagna vaccinale, organizzata in toto dall’Università degli Studi del Molise, prosegue in maniera impeccabile, all’ospedale di Campobasso continuano ad esserci grandi criticità. Oggi, lunedì 8 marzo, molti cittadini hanno contattato la nostra redazione per segnalare il grande assembramento che si è creato nel primo pomeriggio negli spazi, angusti, destinati alle vaccinazioni. E’ stato il turno all’ospedale di Campobasso dei farmacisti. Che, però, evidentemente, sono stati convocati alla medesima ora. Tanto che, come si evince dalla foto inviataci da un nostro lettore, più di 50 persone si sono trovate alla stessa ora nello stesso spazio. Segno che l‘organizzazione per la campagna vaccinale negli ospedali pubblici stenta a decollare.