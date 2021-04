Vaccini, Florenzano: “Nessuna sospensione, lunedì partiamo con gli over 70 con Astrazaneca”

Nella giornata odierna, venerdì 9 aprile, sono state somministrate in Molise 2319 dosi di vaccino, delle quali circa 600 presso il punto vaccinale dell’Unimol (a cui si riferiscono foto e video). Il totale in regione è arrivato 78002 sulle 93955 consegnate, per una percentuale di somministrazioni sul totale consegnato pari all’83,02%.

Gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose sono 18241, mentre la seconda è andata 12257 persone.

Per quanto riguarda i soggetti fragili, la prima dose è stata inoculata a 12703 persone, la seconda a 1104. Infine 957 dosi sono andate a conviventi o caregiver dei soggetti fragili.

“La campagna vaccinale procede regolarmente – ha commentato il dg dell’Asrem Oreste Florenzano da noi interpellato sull’argomento – e non c’è stata nessuna sospensione. Stiamo vaccinando over 80 e soggetti fragili e pertanto è normale che stiamo utilizzando maggiormente Pfizer. Le scorte di questo vaccino sono agli sgoccioli e attendiamo una nuova consegna per mercoledì. Proprio per questo da lunedì partiremo con la fascia d’età 70-79 anni con Astrazeneca.”