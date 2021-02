Vaccini, Fanelli (Pd): «A che punto è l’accordo tra Asrem e Ordine dei medici di base?»

«Su La Repubblica di oggi – si legge in un post fb della consigliera regionale del Pd, Fanelli – troviamo la questione del perché i medici di famiglia non vaccinano, nonostante l’avvenuto protocollo d’intesa nazionale tra Governo, Regioni i sindacati dei medici di famiglia. Il protocollo nazionale è stato siglato il 21 febbraio ma, attualmente, solo poche regioni stanno realmente procedendo. E il Molise? Un tema questo, che abbiamo posto in Consiglio regionale con l’apposita mozione approvata dall’Aula lo scorso martedì, 23 febbraio. Ci torniamo oggi, perché vogliamo sapere a che punto è l’accordo tra Asrem e Ordine dei medici di base? In Consiglio, Toma ha detto che era questione di poco. Allora è stato siglato? Riusciamo ad accelerare rispetto all’attuale andamento? In altre realtà territoriali si è già provveduto, qui da noi, invece, quando accadrà? In attesa del vaccino monodose, perché non riusciamo ad accelerare in ogni modo quello che abbiamo già? La vaccinazione sul totale delle dosi consegnate resta ferma al 68%, con un totale di dosi somministrate sul totale abitanti pari a poco più del 7%, che diventa appena un 2,42% in relazione alle seconde dosi effettuate. Perché allora non si fa di tutto per accelerare? Il vaccino al momento è l’unica arma che abbiamo per sconfiggere questo nemico invisibile e insidioso. Il Molise non sia fanalino di coda anche in questo».