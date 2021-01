Vaccini, effettuate oggi 544 dosi in Molise. Ne sono arrivate altre 2925: inoculate il 48% di quelle disponibili

Ancora una giornata importante sul fronte vaccini in Molise. Oggi, lunedì 11 gennaio, sono state consegnate nei punti hub regionale, altre 2925 dosi del vaccino Pfizer Biontech: ora in regione sono disponibili 7850 dosi. Oggi ne sono state inoculate altre 544 e il totale dei vaccinati in Molise è arrivati a 3776, pari al 48,10% delle dosi disponibili. Una corsa che deve procedere spedita per immunizzare quante più persone possibili in questa lotta contro il tempo con il Covid. Si prosegue con le vaccinazioni agli ospiti ed operatori delle case di riposo molisane e al personale sanitario.