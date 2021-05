Vaccini e seconda dose, l’Asrem: attendere specifico SMS della Regione Molise

Nelle scorse ore, anche in redazione, è giunta più di qualche segnalazione da parte di cittadini che si erano recati all’appuntamento per la seconda dose del vaccino anti Covid (nel caso delle segnalazioni si trattava del vaccino Moderna) e sono stati rimandati a casa. Sulla tempistica legata alla somministrazione della seconda dose, l’Asrem con una nota ha ribadito che «con riferimento alla tempistica di effettuazione della somministrazione della II dose per vaccini a mRna (Pfizer e Moderna) si intende ribadire quanto già comunicato in data 07/05/2021: il tempo di attesa tra la prima e la seconda dose per vaccini a mRna (Pfizer e Moderna) è stato portato da 21 a 42 giorni, come da indicazioni del Comitato Tecnico scientifico. I cittadini interessati verranno comunque convocati per la inoculazione della II dose con specifico SMS inviato dalla Regione Molise».