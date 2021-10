Vaccini e il caso Molise: le farmacie al momento sono solo «hub per il trasferimento delle dosi ai medici di base»

L’intervista al presidente dell’ordine dei farmacisti della provincia di Campobasso, dottor Michele Rinaldi

Farmacie e somministrazione dei vaccini (anti Covid e anti influenzali): in molte regioni d’Italia i protocolli sono già avviati da tempo. Situazione differente in Molise. A illustrarla il presidente dell’ordine dei farmacisti della provincia di Campobasso, il dottor Michele Rinaldi.

Una premessa è doverosa, nel periodo della pandemia molte regioni si sono organizzate per tempo e il vaccino anti Covid già viene inoculato sistematicamente nelle farmacie: basti pensare che nelle Marche, ad esempio, al 10 ottobre sono state inoculate quasi 30mila dosi di vaccino anti covid e le farmacie coinvolte (in particolare quelle rurali che diventano fondamentali nell’erogare servizi di qualità nelle aree più lontane dalle strutture sanitarie) si stanno già preparando per la somministrazione della terza dose. Stessa cosa accade, giusto per fare un altro esempio, nel Lazio, dove il cittadino direttamente dal portale della Regione Lazio sceglie la farmacia più vicina a casa e prenota la vaccinazione anti Covid. I farmacisti per procedere alla somministrazione, hanno dovuto seguire due corsi ed effettuare una prova pratica al fine di ottenere il certificato di “vaccinatori”.

«In Molise – ci ha detto il presidente Rinaldi – al momento solo una decina di farmacie hanno ottenuto l’autorizzazione per effettuare i vaccini anti Covid; farmacie che presentano personale formato e spazi adeguati. Il governo regionale ha puntato sui suoi hub e dunque ad oggi – spiega Rinaldi – non c’è in Molise una sola farmacia che abbia ricevuto dosi di vaccino anti Covid.

Vaccini anti influenzali? Dal 27 ottobre (in molte regioni ci si è attivati già da oltre un mese) – aggiunge Rinaldi – è partito il corso da vaccinatore per la somministrazione del vaccino. Al momento dalla Regione non è stato comunicato nulla, dunque non ancora vengono individuate le farmacie che potrebbero procedere alla somministrazioni delle dosi. Per ora le farmacie – ha concluso Rinaldi – saranno solamente una sorta di hub per il trasferimento delle dosi da noi ai medici di base».

Questo fin quando, attraverso disposizioni regionali, la eventuale somministrazione dei vaccini nelle farmacie, previa prenotazione, sarà effettuata secondo programmi di individuazione della popolazione target, con esclusione dei soggetti estremamente vulnerabili o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica.