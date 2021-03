Vaccini, “è caos”. La denuncia del MoVimento 5Stelle di Termoli

“Soggetti vulnerabili appartenenti al comparto scuola, invitati a recarsi a CB da Termoli per la sola valutazione del vaccino da utilizzare poi riconvocati per l’effettiva somministrazione del vaccino anche per la terza volta”. E’ questa la denuncia che arriva dai consiglieri comunali di Termoli del MoVimento 5Stelle. Sotto la lente la campagna vaccinale che si sta svolgendo in Molise e anche la condizione dell’ospedale da campo utilizzato al momento come centro vaccinale. “Ospedale da campo di Termoli, con plastica come pavimento e canaline utilizzato per vaccinare anche anziani, persone in carrozzina o con gravi problemi di deambulazione che (come successo oggi e constatato dal collega Bovio) si accalcano all’interno o aspettano all’esterno esposti alle avverse condizioni climatiche. Prenotazione dei caregiver con lo stesso numero del soggetto fragile; necessità di vaccinare gli AEC che lavorano con i ragazzi speciali a scuola e al domicilio ADE, gli odontoiatri che potrebbero vaccinare ma che ancora non sono vaccinati, gli addetti di supermercato che non hanno mai smesso di lavorare, gli operai, che nel luogo di lavoro entrano in contatto con altri colleghi per svariate ore, i volontari delle diverse associazioni che operano sul territorio; necessità di istituire un infopoint per aiutare chi necessita, nella compilazione della modulistica per l’ adesione alla campagna vaccinale on line. Questo abbiamo denunciato agli organi competenti per un loro intervento immediato. La politica ha il dovere di impedire situazioni che possono rendere ancora più gravosa una realtà già di per sé tragica. Non posiamo tollerare ulteriori stalli”.