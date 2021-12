Vaccini domiciliari a rilento in Molise: “I più fragili senza terza dose”

La segnalazione di un nostro lettore: “Quattro mesi di attesa e nessuna informazione, viviamo in una regione di serie B”

La segnalazione ci arriva da un nostro lettore, esasperato per la situazione relativa alle vaccinazioni domiciliari che in Molise, purtroppo, procedono a ritmo molto lento.

La segnalazione

“Sono passati oramai quattro mesi dall’inizio delle somministrazioni delle terze dosi di vaccino per gli over 80 e i soggetti fragili, cionondimeno molti fra i nostri nonni e genitori, parenti e amici, sono ancora in attesa della dose booster, poichè le tempistiche della vaccinazione a domicilio stanno rasentando il ridicolo: per intenderci, l’unica a non avere la terza dose nella nostra famiglia è mia nonna ultranovantenne, ovvero proprio il soggetto fragile più a rischio durante questa quarta ondata.

Lungi da me incolpare gli operatori sul campo che non ho dubbi stiano dando il 120% per la buona riuscita della vaccinazione, ma oramai la disorganizzazione è sotto gli occhi di tutti.

In questi mesi, ho contattato frequentemente sia l’ASRem che la Regione Molise, e gli addetti al call-center non sono stati messi nelle condizioni di dare informazioni, limitandosi a ripetere “bisogna aspettare, ci vorrà tempo”. Il medico di famiglia, avendo molti pazienti nella stessa situazione, ha provato a sua volta a informarsi, ma anche lui con scarso successo.

Possibile che in quattro mesi né la Regione Molise né l’ASRem siano riusciti a mettere in piedi un piano decente per le vaccinazioni a domicilio? Possibile che nessuno dia spiegazioni né si prenda responsabilità di questi ritardi imbarazzanti? Possibile che ci siano quasi 80mila casi e oltre 200 morti in un giorno e che nessuno si ponga il problema di vaccinare i soggetti più a rischio?

Sappiamo di vivere in una regione di Serie B, dove gli enti diventano efficienti solo sotto elezione, ma c’è un limite a tutto…”