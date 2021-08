Vaccini: da due mesi a Termoli a casa dei genitori e in gravidanza, rifiutata all’Open day

E’ da due mesi a Termoli a casa dei genitori ed è in stato di gravidanza. E’ però residente a Milano dove studia e questa mattina, sabato 28 agosto, si reca all’Open Day “Vacciniamoci” al Palairino di Termoli, ma – come riferisce l’Ansa Molise – non riesce ad ottenere la somministrazione del farmaco perché residente fuori il Molise. La 38enne, rivoltasi all’Asrem, è in attesa di un chiarimento da parte dell’azienda sanitaria sulla possibilità o meno di essere sottoposta a vaccinazione.

La donna, nata e vissuta in città, si è trasferita anni addietro per gli studi universitari a Milano per poi restare.

Rientrata in zona per trascorrere il periodo estivo con i genitori, ha pensato di partecipare alla giornata di vaccinazione organizzata dall’Asrem a Termoli anche su conferma del proprio medico di fiducia. Al suo arrivo nella struttura, però, la sorpresa dell’impossibilità di ottenere il vaccino perchè residente a Milano.