Vaccini, da domani 4 milioni di dosi alle Regioni e protocollo per lo sport con il governo

Da domani e fino a venerdì prossimo, 14 gennaio, circa 4 milioni di dosi di vaccino verranno distribuite alle Regioni e alle Province autonome. In particolare saranno consegnati circa 1 milione di dosi di Moderna, 2,1 milioni di Pfizer per adulti e oltre 800mila di preparato pediatrico Pfizer.

Sul fronte tecnico-istituzionale, gli esperti sono al lavoro per preparare un protocollo Covid per il mondo dello sport da presentare domani alla Conferenza Stato-Regioni e da sottoporre poi al Cts nei giorni successivi. E’ quanto ha appreso l’Ansa dopo una riunione “politica” svoltasi tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, quello per gli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, il presidente del Coni, Giovanni Malagò.