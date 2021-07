Vaccini Covid somministrati dai farmacisti, c’è la firma della presa d’atto

È stata firmata la presa d’atto della stipula del protocollo di intesa tra l’Asrem e Federfarma Assofarm per la somministrazione del vaccino contro la Sars Cov-2. Si tratta di un passaggio importante nella lotta alla pandemia da Covid perché di fatto consentirà alle farmacie che hanno i requisiti di poter somministrare le dosi di vaccino in maniera da velocizzare la campagna vaccinale e arrivare all’immunità di gregge. Già nei mesi scorsi i farmacisti si erano proposti per effettuare i vaccini e prima ancora i tamponi molecolari per verificare la presenza del virus. Ora questa presa d’atto dell’accordo quadro fatto a livello nazionale tra Governo, Regioni, Province autonome, Federfarma, Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini.