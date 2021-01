Vaccini, continua la corsa: oggi effettuati altri 446. Inoculate il 60% delle dosi disponibili

Continua senza soluzioni di continuità la campagna vaccinale in Molise. Oggi, sabato 9 gennaio, sono state inoculate altre 446 dosi. Si procede con una media di 500 dosi al giorno. Il totale di iniezioni effettuate in Molise è arrivato a 2963 su un totale di 4925 dosi disponibili per una percentuale del 60,16%. Dunque il Molise sta recuperando bene dopo un avvio in sordina. Si sta proseguendo con la vaccinazione al personale sanitario e agli ospiti di Case di riposo e Rsa.

All’ospedale Cardarelli si è arrivati a vaccinare 1007 operatori sanitari, 660 al San Timoteo di Termoli e 556 al Veneziale di Isernia.