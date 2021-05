Vaccini, Clima, Tecnologia, Democrazia, appuntamento online al 27 giugno

Vaccini, Clima, Tecnologia, Democrazia: di questo si parlerà mattina nell’evento on line che avrà inizio alle ore 11,00. Vedremo insieme come su questi ed altri temi di estrema attualità possiamo dire la nostra utilizzando due strumenti importanti per l’esercizio della democrazia nell’ Unione europea: : la Conferenza sul futuro dell’Europa (Cofoe), i cui lavori sono stati avviati da poco (il 9 maggio) e le Iniziative dei cittadini europee (ICE), attive da tempo, che invece hanno già prodotto risultati tangibili.

Saranno illustrate dai referenti nazionali alcune delle ICE attive unitamente alla possibilità di partecipare.

L’evento on line è coorganizzato da Europe Direct Molise, da Europe Direct Abruzzo e da Europedirect Chieti e nasce dalla collaborazione con l’associazione Eumans di Bruxelles.

L’evento ha carattere informativo ed è aperto a tutti i cittadini.

Questo il link per partecipare: meet.google.com/pbr-kuja-aip

