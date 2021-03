Vaccini, buona performance del Molise per over 80 e personale sanitario (TUTTI I DATI)

La campagna vaccinale in regione procede abbastanza spedita e nella prossima settimana dovrebbe arrivare, così come nel resto d’Italia, un importante carico che potrebbe consentire di accelerare le somministrazioni. Ad oggi, domenica 28 marzo, in Molise sono state somministrate 57584 dosi sulle 65505 disponibili: vale a dire che l’87,9% delle dosi a disposizione sono state inoculate.

Per quanto riguarda le categorie, 24530 dosi sono andate agli over 80, 13601 al personale sanitario, 6060 al personale scolastico, 5729 a soggetti che non rientrano in nessuna di queste categorie, 4395 agli ospiti delle strutture per anziani, 1874 a personale non sanitario e 1844 a personale delle forze armate.

Dosi per categoria

In Molise è stato vaccinato il 63,5% degli over 80 con prima dose e il 27,5% con seconda: per questa categoria la nostra regione è sopra la media nazionale. Sono state vaccinate il 4,32% delle persone tra 70 e 79 anni con prima dose e l’1,66 con seconda: in questa fascia il Molise è sotto la media nazionale. Infine è stato vaccinato il 92,08% del personale sanitario con prima dose e il 74,7% con seconda: in questa categoria il Molise è sopra la media nazionale.

Percentuale per categorie

Nella nostra regione attualmente si effettuano 1776 inoculazioni giornaliere di media e l’obiettivo è quello di arrivare a 3000 al giorno. red