Vaccini, bagarre in Aula, Toma: “Giurate di non averlo ricevuto”

Il presidente: “Lo giuro sul mio onore”. Fanelli e Greco: “Deve portarci gli elenchi con i nomi, non chiederci di giurare”

Una seduta infuocata del consiglio regionale, così come era facilmente prevedibile dopo la denuncia delle ultime ore della consigliera Romagnuolo relativa ai furbetti del vaccino. Secondo la Romagnuolo ne avrebbero potuto beneficiare appartenenti all’Assise regionale e loro parenti.

Il primo a prendere la parola è stato il governatore che ha svolto la consueta informativa sull’emergenza Covid in regione. Al termine della quale si è soffermato sulla questione. “Giuro sul mio onore – ha riferito Toma in Aula – di non aver assunto il vaccino contro il Covid e mi piacerebbe che ogni consigliere formulasse in Aula questo giuramento. Non abbiamo bisogno di aspettare le indagini, fughiamo ogni dubbio.”

Dichiarazioni che, ovviamente, hanno scatenato il putiferio. La Romagnuolo ha reiterato la sua denuncia anche in Aula dichiarando che “tra i furbetti ci sarebbero componenti del consiglio regionale, amministratori e loro familiari che avrebbero ricevuto la dose presso il San Timoteo.”

Niro, come richiesto dal governatore, ha giurato: “Per me giurare sul mio onore è un senso di orgoglio e lo faccio ogni qualvolta siedo in quest’Aula.”

Gli interventi più duri sono stati quelli dei consiglieri Fanelli e Greco. La capogruppo del Pd ha chiesto prima di fare chiarezza su alcuni dati, come quello della mortalità tra i ricoverati, citando la nostra inchiesta (L’ARTICOLO QUI) e poi si è soffermata sulla questione dei vaccini. “Io rispetto la legge, figuriamoci se non rispetto quella morale, ma la sua richiesta di chiedere un giuramento ci induce a grandi preoccupazioni. Lei ha il dovere di controllare e dirci se le informazioni sono veritiere. Noi presenteremo un’interrogazione per richiedere gli elenchi dei vaccinati. Lei ha potere ispettivo, – ha concluso la Fanelli – lei deve dirci se negli elenchi ci sono consiglieri regionali, non chiederci di giurare.”

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle ha atteso prima il ritorno in Aula del presidente ed hai poi intrapreso un duro scontro con il governatore: “Depositerò una denuncia – ha detto Greco – perché mi sento leso nella mia onorabilità. Consigliera – ha aggiunto rivolgendosi alla Romagnuolo – denunci, la magistratura deve fare luce.” Poi l’affondo: “Presidente lei ha poteri di protezione civile e vigilanza, doveva venire qui a fornirci gli elenchi dei vaccinati, no a chiederci di giurare. La vedo più confuso del solito e non posso accettare questo affronto. Se c’è qualcuno che ha usufruito del vaccino, lei deve denunciare. Qui veniamo chiamati in ballo tutti indistintamente, se si ha coraggio si deve venire in Aula a fare nomi e cognomi. Dovreste vergognarvi.”

L’ultimo ad intervenire sull’argomento è stato il consigliere Di Lucente che ha chiesto che l’interrogazione della Romagnuolo sia discussa in giornata. “A me non sta bene che si dica che qualcuno in questa Aula ha beneficiato del vaccino, siamo stanchi di essere accusati per ogni cosa e quindi è giusto fare subito chiarezza.” red