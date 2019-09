Vaccini, avviata in Molise la raccolta dati

REDAZIONE

In Molise, secondo quanto riferito dall’Ansa, la copertura vaccinale dai bambini fino agli studenti 16enni sarebbe buona. Sicuramente migliore rispetto alle altre regioni italiane dove sono tanti i bambini che si ritrovano ed essere fuori dal sistema scolastico pubblico. Una tra tutte la regione Veneto con 7mila bambini che sarebbero rimasti fuori dagli asili perché non ancora in regola con le vaccinazioni previste. Nella nostra regione questa raccolta dati iniziata a luglio è ancora in corso di svolgimento. “Attraverso una piattaforma, messa a disposizione dalla Regione-si legge dall’Ansa- le scuole hanno inviato tutti i nominativi e le dichiarazioni dei genitori in modo da consentire all’Azienda sanitaria regionale (Asrem) di effettuare le opportune verifiche. Il secondo step, con ulteriori controlli da parte dei dirigenti scolastici, avverrà subito dopo l’inizio del nuovo anno scolastico (16 settembre)”.