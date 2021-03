Vaccini AstraZeneca sospesi, l’Asrem: “Avvisati tramite sms i cittadini molisani che erano stati convocati”

“Come noto, l’AIFA – si legge in una nota a firma del dg Florenzano, del dg della Salute Gallo e della sub commissaria Ida Grossi – ha deciso di estendere, in via del tutto precauzionale e temporanea e in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 a tutto il territorio nazionale. In tale limitazione rientra, ovviamente, anche il Molise.

Pertanto, sono sospese fino a nuova comunicazione da parte dell’AIFA le somministrazioni di vaccini AstraZeneca già calendarizzate nei punti vaccinali del Molise. I cittadini convocati sono stati raggiunti tramite un sms che avverte della sospensione. Ulteriori novità verranno comunicate attraverso messaggi sui numeri di cellulare indicati al momento della prenotazione o tramite e-mail.

AIFA renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose. Tali comunicazioni verranno diramate anche a livello locale attraverso i canali usualmente utilizzati per la campagna vaccinale (sms, mail, sito internet…).

Si invita, nel frattempo, ad attenersi alle indicazioni delle autorità sanitarie, segnalando eventuali reazioni al proprio medico.”