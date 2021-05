Vaccini, apre domani l’adesione per la fascia 65-60 anni

Proprio nel giorno in cui il commissario straordinario Figliuolo ha fatto visita in Molise per verificare l’andamento spedito delle vaccinazioni, arriva la notizia che domani (7 maggio), a partire dalle ore 9 prenderà il via l’adesione alla campagna vaccinale anche per la fascia d’età 65-60.

Ci si dovrà collegare all’apposita piattaforma all’indirizzo

https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:73 .

Va ricordato che si tratta di adesioni e non già di prenotazioni. Ciò significa che si tratta di una modalità atta a fornire l’elenco di coloro che intendono vaccinarsi per permettere alle squadre di vaccinatori di organizzare il lavoro. Si seguirà, pertanto, l’ordine di età e non quello di adesione alla piattaforma, ma soprattutto andranno prima smaltite le fasce d’età che hanno precedenza qualora per loro non siano ancora terminate le somministrazioni.

Per procedere all’adesione, bisogna cliccare sull’apposito pulsante e seguire le indicazioni, tenendo a portata di mano codice fiscale e tessera sanitaria.

Eventuali esigenze particolari andranno comunicate nella sezione “note” oppure agli indirizzi e-mail messi a disposizione dalla Regione.

“Continuiamo spediti con le adesioni – ha spiegato il consigliere delegato alla Digitalizzazione, Andrea Di Lucente -. Stiamo lavorando con la struttura commissariale, a cui compete il piano vaccinale, per apportatore ulteriori modifiche in vista delle adesioni per le fasce d’età più giovani”.