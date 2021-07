Vaccini, anziani in fila sotto al sole e caos alla Cittadella dell’Economia: arrivano Esercito e Polizia

Ancora una giornata di caos al centro vaccinale della cittadella dell’economia a Campobasso. Lunghe file, anziani costretti ad attendere al sole per ore e momenti di tensione. Tanto che è stato necessario l’intervento della Polizia e dell’Esercito (come si evince dalla nostra documentazione video e fotografica). Tutto ampiamente prevedibile dal momento che il 30 giugno ha chiuso l’efficiente centro vaccinale dell’Unimol, che effettuava oltre 800 dosi giornaliere, e non è stato trovata un’adeguata soluzione. Erano pronti centri vaccinali alle porte di Campobasso, come ad esempio quello di Vinchiaturo, che non sono stati presi in considerazione. L’Asrem ha fatto sapere di aver potenziato gli altri due centri vaccinali, cittadella dell’Economia e Cardarelli, ma è evidente che non possano coprire le 800 dosi che faceva l’Università senza disagi per gli utenti. E così, per il secondo giorno di fila, alla Cittadella dell’Economia di Campobasso è andato in scena il caos. Responsabilità anche dei cittadini che non sempre rispettano l’orario che gli viene comunicato via sms. Ma i problemi stanno sorgendo anche a causa di una nuova modalità di organizzazione. Una volta giunti sul posto all’orario indicato, è necessario prendere un biglietto e mettersi in fila. Pertanto capita di rilevare discrepanze tra l’orario assegnato e il turno stabilito con il biglietto. Anche per questo l’Asrem con una nota ha invitato i cittadini a rispettare scrupolosamente l’orario indicato.

