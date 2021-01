Vaccini anti Covid, somministrate oltre la metà delle dosi disponibili (51,11% del totale)

2.517 le dosi su un totale di 4.925

Sono 2.517 le dosi somministrate in Molise da quando è iniziata la campagna vaccinale per arginare la pandemia derivante dal Covid-19 (il Ministero estrae i dati dal database in orario diverso dal bollettino Asrem pertanto potrebbero esserci delle differenze). Si tratta del 51,11% del totale (le dosi disponibili sono 4.925) Due i lotti in regione. Le somministrazioni (in basso le tabelle con tutti i dati) sono state effettuate il 27 dicembre 2020, il 4-5, 6, 7 e 8 gennaio 2021. 20 quelli per la Casa Cannavina, 31 per la Casa famiglia di San Martino in Pensilis, 12 comunità alloggio Santa Maria delle Grazie, 36 casa di riposo Argento Vivo, 78 nella casa di riposo Pistilli di Campobasso, 36 nella casa di Riposo Villa Anna, 94 nella casa di riposo Villa Santa Maria, 12 comunità alloggio Temenos, 48 presso la Residenza dei Saggi, 642 presso l’ospedale San Timoteo, 888 al Cardarelli di Campobasso e 456 al Veneziale di Isernia, 68 presso la Fondazione Opera Serena, 55 presso la casa di Riposo Villa Le Ginestre e 41 presso Casa Mia per Anziani.