Vaccini anti Covid: somministrate 88.366 dosi (86,51%)

Procede la somministrazione delle dosi giunte in regione del vaccino anti Covid (ieri, mercoledì 14 aprile, sono arrivate altre 3500 dosi del vaccino Pfizer – per la precisione sono giunte 585 fiale). Sino ad oggi, giovedì 15 aprile 2021, sono state 88.366 le dosi somministrate nella nostra regione da quando è iniziata la campagna vaccinale per arginare la pandemia derivante dal Covid-19. 67.482 il totale delle dosi Pfizer. 15.916 il totale delle dosi AstraZeneca e 4.968 quelle Moderna. 102.145 il totale delle dosi consegnate. La percentuale delle vaccinazioni sulle dosi consegnate è pari all’86,51%.