Vaccini anti Covid, somministrate 5.243 dosi (59,41%)

Continua spedita la somministrazione delle dosi giunte in regione del vaccino anti Covid. In questa prima fase è stata data priorità a operatori sanitari e personale e ospiti delle Rsa. La settimana prossima, come ha annunciato il presidente Toma, dovrebbero arrivare rinforzi: medici e infermieri per la somministrazione dei vaccini. Intanto, sino ad ora, sono state 5.243 le dosi somministrate in Molise da quando è iniziata la campagna vaccinale per arginare la pandemia derivante dal Covid-19 (il Ministero estrae i dati dal database in orario diverso dal bollettino Asrem pertanto potrebbero esserci delle differenze). Si tratta del 59,40% del totale.