Sono 4.536 le dosi somministrate in Molise da quando è iniziata la campagna vaccinale per arginare la pandemia derivante dal Covid-19 (il Ministero estrae i dati dal database in orario diverso dal bollettino Asrem pertanto potrebbero esserci delle differenze). Si tratta del 51,40% del totale (le dosi disponibili sono 8.825). (In basso le tabelle con i dati).