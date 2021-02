Continua la somministrazione delle dosi giunte in regione del vaccino anti Covid. Sino ad ora, sono state 19.117 le dosi somministrate in Molise da quando è iniziata la campagna vaccinale per arginare la pandemia derivante dal Covid-19. 11.955 il totale della prima dose. 7.162 il totale delle seconde dosi. 437 le prime dosi AstraZeneca somministrate.