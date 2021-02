Vaccini anti Covid, somministrate 15.910 dosi

Continua la somministrazione delle dosi giunte in regione del vaccino anti Covid. Sino ad ora, sono state 15.910 le dosi somministrate in Molise da quando è iniziata la campagna vaccinale per arginare la pandemia derivante dal Covid-19. 9.274 il totale della prima dose. 6.636 il totale delle seconde dosi. A Campobasso domani, venerdì 18 ottobre, parte la campagna di vaccinazione dedicata agli over 80. Saranno 240 le somministrazioni per coloro che hanno dato, nei giorni scorsi, la propria adesione. La somministrazione dei vaccini proseguirà anche nel fine settimana sia a Isernia che negli altri centri della regione dove saranno presenti medici e infermieri.