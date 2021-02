Vaccini anti Covid, somministrate 12.492 dosi

Continua la somministrazione delle dosi giunte in regione del vaccino anti Covid. In questa prima fase è stata data priorità a operatori sanitari e personale e ospiti delle Rsa. Sino ad ora, sono state 12.492 le dosi somministrate in Molise da quando è iniziata la campagna vaccinale per arginare la pandemia derivante dal Covid-19. 7.379 il totale della prima dose. 5.113 il totale delle seconde dosi. Intanto nella giornata odierna si è appreso che le prime dosi (3.510) del vaccino anti Covid destinate agli over 80 arriveranno in Molise nella settimana del 15 febbraio. Lo ha riferito, interpellato dall’ANSA, il presidente della Regione Molise, Donato Toma. In regione ci sono 26.257 ultra 80enni.