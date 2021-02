Vaccini anti Covid, somministrate 11.664 dosi

Continua la somministrazione delle dosi giunte in regione del vaccino anti Covid. In questa prima fase è stata data priorità a operatori sanitari e personale e ospiti delle Rsa. Una campagna, quella legata ai vaccini, destinata ad essere intensificata: infatti la Regione ha avviato contatti con medici e infermieri da reclutare per la somministrazione dei vaccini. Intanto, sino ad ora, sono state 11.664 le dosi somministrate in Molise da quando è iniziata la campagna vaccinale per arginare la pandemia derivante dal Covid-19. 7.234 il totale della prima dose. 4.429 il totale delle seconde dosi.