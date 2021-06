Vaccini anti Covid, somministrate 1.825 dosi (216.605 il totale)

Procede la somministrazione delle dosi giunte in regione del vaccino anti Covid. Nella giornata odierna sono state somministrate 1.825 dosi. Sino ad oggi, mercoledì 9 giugno 2021, sono state 216.605 le dosi somministrate nella nostra regione da quando è iniziata la campagna vaccinale per arginare la pandemia derivante dal Covid-19 (NELLA TABELLA IN BASSO TUTTE LE SOMMINISTRAZIONI DIVISE PER CATEGORIE). 150.693 il totale delle dosi Pfizer. 41.964 il totale delle dosi AstraZeneca, 19.101 quelle Moderna e 4.847 quelle Johnson & Johnson.