Vaccini anti Covid, Molise e Sardegna le regioni dove si sono somministrate meno dosi

La campagna vaccinale contro il Covid 19 è appena iniziata e il Molise già detiene un triste primato. E’ la regione, dopo la Sardegna, che ha effettuato, in percentuale, meno vaccini rispetto alle dosi consegnate. Al 30 dicembre in regione sono state consegnate 2975 vaccini e ne sono stati somministrati solo 50, per una percentuale dell’1,7%: peggio fa solo con la Sardegna con l’1,6%. In testa la provincia autonoma di Bolzano con il 16,2 e a seguire il Lazio con 13,4.

Al 30 dicembre sono state consegnate in Italia 469.950 dosi e ad oggi, 1° gennaio 2021, ne sono state somministrate 26.329. Di questi 23346 sono andati ad operatori sanitari e sociosanitari, 1509 a personale non sanitario e 1474 ad ospiti di strutture residenziali. 14653 le donne vaccinate, 11676 gli uomini. La fascia d’età con più vaccinati è quella che va dai 50 ai 59 anni con 7708 immunizzati.

Vaccinazioni per regione

Vaccinazioni per categoria