Vaccini anti-Covid in azienda, Figliuolo: “Per tutte le classi di età da giugno”

Vaccini anti-Covid in azienda e per tutte le classi di età a partire da giugno. È quanto prevede il commissario all’emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo e riportato da Fanpage.it. Figliuolo ha detto che la sua idea è quella di iniziare, a partire dal mese di giugno, a somministrare vaccini eliminando le fasce d’età. “Se gli arrivi di vaccini a giugno saranno coerenti con la mia stima, quindi, saranno dai 20 milioni in su, una volta messi al sicuro gli over 80, i fragili e gli over 65, l’idea è di dare da giugno un via libera in maniera parallela, ovvero su tutte le classi d’età, e multipla, aprendo nuovi hub come nelle aziende”, le parole di Figliuolo che ha quindi aggiunto che “a giugno dobbiamo aprire alle altre classi, anche alle aziende”. Il commissario straordinario Figliuolo è arrivato stamani a Mestre, prima tappa della visita in Veneto alle strutture vaccinali, poi insieme al presidente della Regione Zaia e al capo della protezione civile Curcio è giunto al Pala Expo di Porto Marghera, il più grande hub regionale, che serve il territorio dell’azienda ULSS Serenissima.