Vaccini anti Covid e bambini: il pediatra risponde alle domande più frequenti (L’INTERVISTA)

A scuola la campanella, in Molise, è suonata da mercoledì. Rientro in aula per nido, infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Sono però ancora tante le perplessità e i dubbi da parte dei genitori nei confronti dei vaccini anti-Covid per i loro figli, in particolare per i più piccini. Per questo, per cercare di dare una risposta alle domande più frequenti (tanto per fare un esempio: i bambini allergici possono essere vaccinati?) abbiamo intervistato il dottor Enzo Di Blasio, pediatra nonché membro della Fimp (federazione italiana medici pediatri). «Vaccinare i più giovani serve soprattutto per cercare di diminuire la circolazione virale, per far diminuire anche le varianti e quindi il serbatoio da cui parte la catena infettiva ma anche per far tornare i ragazzi a scuola e in genere alla vita sociale in serenità…».