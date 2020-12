Vaccini anti Covid: domani 975 dosi al San Timoteo, mercoledì 1950 al Cardarelli

La campagna vaccinale sta entrando nel vivo. Dopo la giornata storica vissuta ieri, domenica 27 dicembre, con la somministrazione delle prime dosi simboliche, da domani si inizia a fare sul serio. Arriveranno in Molise, tra domani e dopodomani, 2925 vaccini che saranno così suddivisi: domani giungeranno al San Timoteo di Termoli 975 dosi, mentre dopodomani arriveranno al Cardarelli 1950 dosi.

“Arrivano negli ospedali – ha detto al Quotidiano il dg Asrem Oreste Florenzano – perché sono gli hub regionali. Queste dosi saranno somministrate ad operatori sanitari dei due nosocomi e alle Rsa del territorio”.

Il carico in arrivo nei prossimi due giorni in Molise fa parte delle 450mila dosi che giungeranno in Italia entro e non oltre martedì. Si era paventato un possibile ritardo in alcune regioni a cause delle avverse condizioni meteo, ma il governo ha fatto sapere che il programma sarà rispettato e entro martedì tutte le regioni avranno le dosi.

La distribuzione dei vaccini dovrebbe andare avanti con questi ritmi anche nelle prossime settimane. Il ministro Speranza ha fatto sapere che arriveranno 450mila dosi a settimana, quindi al Molise dovrebbero toccare sempre sulle 3mila dosi settimanali.