Vaccini alle persone con disabilità. Le associazioni a tutela “diffidano” Regione e Asrem

Le associazioni (l’elenco in fondo*) che operano nella tutela dei diritti delle persone con disabilità residenti in Molise e delle persone in condizione di fragilità diffidano la Regione Molise e l’Asrem a voler provvedere celermente alla definizioni di tempi e modalità di somministrazione della vaccinazione alle categorie di persone estremamente fragili. Inoltre invitano sempre la Regione ad inserire nella categorie prioritarie anche i caregivers ed i nuclei familiari.

*

Consulta per le disabilità del Comune di Termoli

Associazione Italiana Persone Down Campobasso

Associazione Disabilità, non molliamo 2

Associazione Diabetici Basso Molise

Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici

Associazione Iamm Bell

Mo.vi. Movimento per la Vita Indipendente

Associazione Genitori Arcobaleno OdV Venafro

“ Uguali” comitato di lotta per i diritti delle persone con disabilità

Gruppo “Contro le barriere architettoniche a Boiano e nel Molise”

Associazione Carrozzine Determinate

Angsa Molise

Uici – Consiglio Regionale Campobasso

Associazione Nazionale Angioma Cavernoso Cerebrale APS Associazione Nazionale Pemfigo/Pemfigoide Italy