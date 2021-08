Vaccini all’Auditorium di Isernia, disagio insostenibile

Vaccini a Isernia. Ad essere denunciata da alcuni utenti la “situazione insostenibile in cui si lavora al presidio vaccini Asrem allestito presso l’Auditorium e concesso dal Comune di Isernia. I locali – riferiscono questi utenti arrabbiati – sono dei veri e propri forni; più volte il Comune è stato sollecitato ad accendere i sistemi di ventilazione ma fa orecchie da mercante. I disagi riguardano sia gli operatori sanitari che gli utenti i quali , come previsto da protocollo ministeriale, devono sostare nei localiper almeno 15 minuti dopo la somministrazione del vaccino… in locali roventi. Il Comune di Isernia e chi lo rappresenta – concludono infine i cittadini insoddisfatti del servizio – si dovrebbe far carico anche degli oneri non solo crogiolarsi negli onori che gli sono stati riservati all’apertura del suddetto presidio vaccini Asrem”.