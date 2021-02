Vaccini, al via la campagna per gli over 80: più di 1500 dosi in due giorni. Ecco dove e quando

Così come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, e in particolare con un articolo di ieri, partirà anche in Molise la campagna vaccinale per gli over 80. L’azienda Sanitaria regionale ha reso noto il calendario ufficiale del programma per i giorni 19-20-21.

Oggi, venerdì 19, si prosegue con alcune categorie di sanitari under 55 (psicologi, ostetriche e farmacisti) con AstraZeneca.

Da domani, sabato 20, si parte con gli over 80: saranno somministrate nella giornata 1038 dosi Pfizer nei punti vaccinali di Campobasso, Bojano, Riccia, Isernia, Venafro, Termoli, Larino, Santa Croce di Magliano.

Si andrà avanti domenica, sempre con gli over 80 a Trivento, Frosolone, Montenero di Bisaccia e Agnone, ma la lista è in aggiornamento.

Nella tabella in basso i dettagli