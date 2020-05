Vaccini al tempo del Coronavirus, il dottor Zarrilli: “Non li fermiamo”

Il coronavirus non deve bloccare le 10 vaccinazioni pediatriche obbligatorie. I bambini, finora, sono risultati i meno colpiti dall’infezione da Covid-19 e questo ha indotto molte famiglie a rinviare la somministrazione dei vaccini per paura del contagio; mai come in questo periodo, però, è opportuno attenersi alle indicazioni dei calendari vaccinali. L’ OMS Regione Europa in data 20 marzo 2020 ha pubblicato un documento con le raccomandazioni in tema di pratica vaccinale, anche per l’età pediatrica, riguardanti la quasi totalità dei paesi europei che hanno segnalato casi di patologia da Covid-19. L ‘OMS raccomanda di attuare le vaccinazioni a seconda del quadro assistenziale in cui si opera; le malattie prevenibili da vaccino sono sempre possibili, ancor più se si abbassano le coperture vaccinali, e la prevenzione è ancor più necessaria oggi per non gravare su un SSN già sotto pressione per far fronte all’epidemia da Covid-9. Il documento OMS raccomanda il rispetto delle scadenze vaccinali del ciclo primario comprendente anche i vaccini del secondo anno di vita. Opportuno anche mantenere la protezione contro le gastroenteriti da Rotavirus, data la possibile presentazione clinica del Covid-19 con sintomi gastrointestinali. Limitiamo così, e fortemente, una interferenza diagnostica e una comorbilità dall’impatto clinico importante. Si raccomanda inoltre la somministrazione del vaccino anti-meningococco B (introdotto nel LEA nel 2017) di quello anti-meningococco C o il quadrivalente (ACWY). Nel caso in cui ci dovesse essere un’eventuale riorganizzazione del personale sanitario destinato ai centri vaccinali verso strutture COVID-19, l’OMS raccomanda di trovare soluzioni alternative per continuare il programma nazionale vaccinale.

Sperimentazione e vaccini.

Tutte le risorse scientifiche e tecnologiche disponibili oggi sono impegnate nella guerra contro il coronavirus sia nella ricerca di terapie efficaci sia nello studio di un vaccino contro il Covid-19. Il vaccino dovrà offrire una valida protezione innanzitutto alle fasce di popolazione più a rischio (sanitari in prima linea e anziani) con due considerazioni; la immunosenescenza per gli anziani che riduce la loro risposta immunitaria e il cosiddetto immunopotenziamento, cioè una risposta immunitaria eccessiva che anziché prevenire la malattia, la aggrava (fenomeno tipico dei vaccini contro i virus respiratori). Le ricerche seguono tre strategie diverse: la più classica prevede l’uso di virus interi attenuati o inattivati (uccisi con calore o trattamenti chimici). I virus interi sono molto immunogeni, inducono cioè una forte risposta anticorpale, ma causano più spesso l’immunopotenziamento. Con la seconda strategia vengono impiegati vaccini a subunità, cioè non tutto il virus, ma solo un suo componente; per esempio la proteina spike (quella con cui il virus si lega al recettore cellulare e penetra all’interno delle cellule del nostro apparato respiratorio). Il vaccino, in questo caso, indurrebbe la produzione di anticorpi contro di essa e bloccherebbe il legame con il recettore e la penetrazione all’interno della cellula. La terza via è la più innovativa: quella dei vaccini a DNA o a RNA. In questo caso verrebbe iniettato un frammento del DNA o RNA del virus che contiene il gene (cioè le istruzioni) per produrre la proteina spike; le cellule umane la producono e inducono la formazione di anticorpi. Questo almeno in teoria! E’ un metodo sicuramente veloce (in questi giorni sta iniziando la sperimentazione sui primi volontari), ma ha anche uno svantaggio, finora ha dato buoni risultati sugli animali ma nell’uomo non ha mai funzionato. Con le ultime innovazioni tecnologiche i risultati stanno migliorando e questo potrebbe essere il primo vaccino ottenuto in questo modo. Più in generale, dato che ultimamente abbiamo avuto una epidemia da coronavirus (SARS, MERS, Covid-19) ogni 10 anni circa varrebbe la pena pensare ad un vaccino universale contro i coronavirus.

Dott. Sergio Zarrilli