Vaccini al Palaunimol, chi dovrà fare il richiamo il 1° luglio riceverà un sms per anticipare la data

Il centro vaccinale del Palaunimol, come ampiamente riferito, chiuderà i battenti mercoledì 30 giugno, dopo mesi di lavoro e di preziosissimo supporto ai cittadini, all’Asrem e alla Regione Molise. Prima di chiudere i battenti, l’Ateneo molisano farà un ultimo sforzo sempre supportare le istituzioni e soprattutto la cittadinanza.

Per giovedì 1° luglio, infatti, sono in programma circa 1100 richiami e sarebbe molto complicato per l’Asrem smistarli presso i due punti vaccinali rimasti (Cittadella dell’Economia e ospedale Cardarelli). E allora l’Università si è presa carico della situazione e spalmerà questi 1100 richiami nei tre antecedenti alla chiusura, vale a dire 28, 29 e 30 giugno. Pertanto tutti i cittadini che devono effettuare il richiamo il 1° luglio, riceveranno un sms dall’Asrem con la data indicata, mentre il luogo sarà sempre il Palaunimol.