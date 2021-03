Vaccini ai volontari della protezione civile, è polemica: quasi tutti giovani. A chi spettano le verifiche?

Intanto la campagna per gli over 80 ancora non si conclude e quella per over 70 non si sa quando partirà

E’ una di quelle scelte di cui si fa fatica a rintracciare la “ratio”. Ma che deriva, lo diciamo subito a scanso di equivoci, da una direttiva nazionale. E così la Regione Molise si è adeguata ed ha dato il via libera alla vaccinazione dei volontari delle associazioni di protezione civile. Associazioni composte per la stragrande maggioranza da giovani e che si occupano di assistenza alla popolazione in generale. Possono distribuire pasti o medicinali, ma non hanno ruoli attivi nelle grandi calamità, non svolgono attività di protezione civile nel senso stretto, ma fungono da supporto.

La vaccinazione per questi volontari, circa 800, è in fase avanzata e dovrebbe terminare tra pochi giorni. Ma come sono stati individuati questi volontari? I nominativi sono stati richiesti alle associazioni iscritte all’albo regionale, associazioni che hanno risposto inviando elenchi di coloro che al momento della comunicazione risultavano volontari. Quindi se qualcuno si fosse iscritto due settimane fa a queste associazioni, avrebbe avuto diritto al vaccino? E quelli che risultano iscritti da anni, che rinnovano la tessera dell’associazione annualmente, ma che non partecipano attivamente alla vita dell’associazione di volontariato, hanno diritto al vaccino?

Alla cabina di regia regionale sui vaccini è pervenuta istanza da parte della Protezione Civile regionale per la vaccinazione dei volontari e gli elenchi sono stati forniti alla Regione dal responsabile Manuel Brasiello.

Ciò che lascia ancor più perplessi, a parte la “ratio”, riguarda il fatto che le verifiche dovrebbero essere effettuate ex post: una volta concluse le vaccinazioni si dovrebbe verificare se i nominativi che sono giunti per le somministrazioni, corrispondano a persone che erano iscritte e a quali associazioni. O quantomeno per le richieste successive alla prima “infornata” si procederà alla verifica, ma per quelle precedenti non è chiaro chi e cosa abbia verificato.

Ad alimentare le polemiche è, come detto in apertura, la “ratio”. Perché queste associazioni sono composte per la maggior parte da giovanissimi che ora si ritrovano vaccinati. Mentre la campagna per gli over 80 ancora non si conclude, quella per gli over 70 ancora non parte (ieri, purtroppo, sono decedute al Cardarelli due persone di 59 e 69 anni), le inoculazioni per i soggetti fragili sono appena iniziate e, solo per fare un esempio, i Vigili Urbani al momento sono ancora esclusi da qualsiasi elenco.

Crediamo che sia opportuno, come hanno sottolineato negli ultimi giorni sia il presidente Draghi, sia il commissario Figliuolo, che l’unica “ratio” che debba guidare la campagna di vaccinazione sia quella anagrafica. Al netto degli operatori sanitari, di chi è a stretto contatto con pazienti Covid e dei soggetti estremamente fragili. red