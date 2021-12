Vaccini ai bimbi, in Molise solo un giorno a settimana: prenotazioni già a febbraio

Polemica per un servizio che parte a singhiozzo per carenza di pediatri

Qualche polemica, come accade quasi sempre nella nostra regione, c’è stata. Perché ieri sera alle 20, appena un’ora dopo l’apertura delle prenotazioni per i vaccini ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, il primo giorno utile era il 28 gennaio.

Questo perché in Molise le dosi ai bambini vengono somministrate solo un giorno a settimana, a causa principalmente della carenza di pediatri. Si sta cercando di implementare il servizio attraverso il reclutamento dei pediatri di libera scelta, ma al momento il servizio inizierà a singhiozzo. Si parte domani, 16 dicembre, negli ambulatori di Campobasso, Termoli, Isernia, Frosolone, Agnone, Bojano, Venafro e riccia.

Nel capoluogo di regione si svolgeranno presso l’ambulatorio di via Toscana e domenica 19 al Cardarelli ci sarà una giornata dedicata esclusivamente ai più piccoli. Evidentemente troppo poco per soddisfare in tempi accettabili la platea dei più piccoli.