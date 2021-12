Vaccini ai bimbi, il professor Ripabelli: “E’ sicuro ed efficace, lo dicono i dati”

“Gli eventi avversi sono banali. Omicron? Dobbiamo farci trovare preparati”

Questa mattina, domenica 19 dicembre, si è tenuto l’Open Day al Cardarelli di Campobasso per i bimbi compresi nella fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni. Una giornata importante e di festa per i più piccoli e per i propri genitori.

L’Università degli Studi del Molise condurrà uno studio sugli eventi avversi nei bambini. Ad annunciarlo ai nostri microfoni è stato il professor Giancarlo Ripabelli, docente Unimol e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico molisano.

“Quella tra i 5 e gli 11 anni è la fascia d’età maggiormente scoperta e la disponibilità di un vaccino pediatrico va a colmare il vuoto. E’ importante vaccinare i più piccoli perché è nei bambini che si mantiene una certa circolazione del virus, ma soprattutto è un importante intervento di sanità pubblica. Senza dimenticare che se è vero che la malattia nei bambini è spesso asintomatica o poco grave, ci sono casi di una sindrome che sviluppa ad una malattia estremamente grave che può portare i bambini nella terapia intensiva.”

La risposta in Molise, anche nella fascia d’età 5-11, sembra essere ottima. Ovviamente c’è ancora qualche genitore indeciso e la ricetta per fugare ogni dubbio è una sola: guardare i dati. “L’appello che posso fare – prosegue il professor Ripabelli – consiste nel fatto, come ripeto sempre, di andare a leggere i dati. Sono state somministrate milioni di dosi e questo conferma che gli studi di approvazione di questo vaccino sono studi solidi, validi. Il vaccino è sicuro e gli eventi avversi sono banali. Noi faremo uno studio ad hoc proprio sugli eventi avversi nei bambini. Siamo certi, infine, che l’applicazione in campo del vaccino ha confermato la validità degli studi di approvazione, il vaccino è sicuro.”

L’ultima riflessione non poteva non riguardare la variante Omicron che sta spaventando il mondo. “Omicron spaventa tanto quanto ne sappiamo, cioè ancora poco. Sappiamo che si diffonde velocemente, ci vogliono uno, due giorni per il raddoppio dei casi. Mentre per quanto riguarda la patogenicità, cioè la malattia, sono ancora degli studi. Omicron probabilmente sostituirà Delta e per questo dobbiamo farci trovare pronti, sapendo che è più veloce nel diffondersi. Dobbiamo preservare l’impatto sugli ospedali. E’ vero che abbiamo meno infetti perché i vaccini funzionano benissimo, ed è bene ricordare che la terza dose ci riporta ad un livello di protezione elevato, ma se allarghiamo la platea delle persone infette, inevitabilmente allarghiamo la platea di quelli che finiscono in ospedale e di conseguenza in terapia intensiva.”

L’unica soluzione, per tutti, a fronte di ogni evidenza, è quella di vaccinarsi.

L’INTERVISTA IN ALTO